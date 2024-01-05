Advertisement

رياضة

برينتفورد يستضيف وولفرهامبتون في كأس الاتحاد

Lebanon 24
05-01-2024 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1148958-638400643807688306.jpg
Doc-P-1148958-638400643807688306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أيام قليلة من لقائهما في الدوري، تتجدد المواجهة بين برينتفورد وولفرهامبتون ولكن هذه المرة في كأس الاتحاد الإنكليزي.
مباراة الدوري بين الفريقين كانت قد انتهت لمصلحة الوولفز بأربعة أهداف لهدف، وسيعمل برينتفورد المتعثر هذا الموسم على استعادة توازنه، بعد أن مر بسلسلة من النتائج المخيبة وتعرضه لعدد من الهزائم، وسيفتقد الفريق في هذه المواجهة مهاجمه الكونغولي يوان ويسّا الذي انضم إلى معسكر منتخب بلاده الإعدادي لكأس أمم إفريقيا. 
Advertisement

الغيابات ستكون حاضرة في صفوف وولفرهامبتون أيضاً، حيث سيفتقد لأحد أبرز نجومه الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان إضافة إلى الجزائري ريان آيت نوري، وسيسعى الفريق لمواصلة سلسلة انتصاراته بعد فوزه في آخر ثلاث مباريات له في الدوري. (بي ان سبورت) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:21 | 2024-01-05
10:00 | 2024-01-05
06:14 | 2024-01-05
03:45 | 2024-01-05
02:00 | 2024-01-05
00:26 | 2024-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24