برينتفورد يستضيف وولفرهامبتون في كأس الاتحاد

بعد أيام قليلة من لقائهما في الدوري، تتجدد المواجهة بين برينتفورد وولفرهامبتون ولكن هذه المرة في كأس الاتحاد الإنكليزي.

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مباراة الدوري بين الفريقين كانت قد انتهت لمصلحة الوولفز بأربعة أهداف لهدف، وسيعمل برينتفورد المتعثر هذا الموسم على استعادة توازنه، بعد أن مر بسلسلة من النتائج المخيبة وتعرضه لعدد من الهزائم، وسيفتقد الفريق في هذه المواجهة مهاجمه الكونغولي يوان ويسّا الذي انضم إلى معسكر منتخب بلاده الإعدادي لكأس أمم إفريقيا.الغيابات ستكون حاضرة في صفوف وولفرهامبتون أيضاً، حيث سيفتقد لأحد أبرز نجومه الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان إضافة إلى الجزائري ريان آيت نوري، وسيسعى الفريق لمواصلة سلسلة انتصاراته بعد فوزه في آخر ثلاث مباريات له في الدوري. (بي ان سبورت)