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رياضة

إتفاق سري بين الخليفي ومبابي.. هذا ما كشف عنه

Lebanon 24
05-01-2024 | 14:09
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ذكرت تقارير صحفية، أن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، اتفق الصيف الماضي، مع رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، على تنازله عن مكافأة "الولاء" في حال الرحيل.

وأفادت تقارير صحفية مؤخرا، بأن ريال مدريد تحرك للحصول على موافقة كيليان مبابي على الانضمام لصفوفه في الموسم المقبل بالمجان، ومنحه مهلة حتى منتصف الشهر الجاري للرد بالقبول أو الرفض.
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بدوره، أكد مبابي في تصريحات صحفية عقب الفوز بلقب السوبر الفرنسي، على حساب ضيفه تولوز بهدفين من دون رد، مساء الأربعاء الماضي، وجود اتفاق مع ناصر الخليفي بشأن مستقبله، وأنه لم يحسم قراره النهائي بعد.

كذلك، قالت شبكة "مونت كارلو"، إن الاتفاق المالي قيمته 80 مليون يورو، سيحصل عليها مبابي، حال تفعيل بند الموسم الثالث في التعاقد الحالي، وتابعت: "أما إذا قرر اللاعب عدم التجديد، فهذا يعني الاستغناء عن المبلغ، وبالنسبة لحديثه بعد التتويج بكأس السوبر الفرنسي، فكان محاولة لاسترضاء الخليفي".

كما أكدت "مونت كارلو" أن مبابي أبلغ الإدارة الباريسية، بأنهم أول من سيعلمون قراره النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل بنهاية عقده في الصيف المقبل.
 
 
من جهته، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات الصيفية، أن مبابي اتفق مع ناديه الصيف الماضي، على تنازله عن مكافأة تبلغ قيمتها ما بين 75 إلى 80 مليون يورو.

وقال الصحفي إنه لا يوجد قرار بمغادرة مبابي ملعب "حديقة الأمراء"، فاللاعب إذا غادر سيغادر في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده.


وفي حال غادر الفرنسي في الصيف المقبل، فلن يتلقى مكافأة الولاء التي تبلغ 80 مليون يورو، وهذا ما تم الاتفاق عليه بينه وبين ناصر الخليفي.
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