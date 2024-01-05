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رياضة
لاعب شهير يوافق على راتب يورو واحد شهرياً!
Lebanon 24
05-01-2024
|
23:00
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وقّع أحد أبرز المهاجمين الكرواتيين، نيكولا كالينيتش، عقدا جديدا مع نادي هايدوك سبليت الكرواتي حتى نهاية الموسم.
وبدأ نيكولا كالينيتش (36 عاما) مسيرته مع هايدوك سبليت في موسم 2005-2006، ولعب معه موسم 2022-2023، وبعد 5 أشهر فقط من مغادرته بسبب نهاية عقده، قرر اللاعب العودة إلى فريقه الأم لفترة ثالثة في صفقة انتقال حر مقابل حصوله على راتب قدره يورو واحد شهريا، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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ووصف المهاجم الكرواتي، الذي سيرتدي القميص رقم 9 في فريقه الجديد القديم، هذا الاتفاق بأنه "كان الأسهل" في مسيرته.
وانضم المهاجم الكرواتي في عام 2018، إلى أتلتيكو مدريد مقابل 15 مليون يورو، ولعب 24 مباراة فقط، سجل خلالها 4 أهداف فقط.
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