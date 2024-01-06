يقود المفاوضات بنفسه.. كريستيانو رونالدو يتولى مهمة إبرام صفقة مع زميله السابق

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كشف أفاد موقع "90min " العالمي أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، يقود المفاوضات بنفسه مع زميله السابق كاسيميرو لضمه إلى النصر خلال الفترة المقبلة.وانضم الأسطورة كريستيانو رونالدو لصفوف نادي النصر قبل عام واحد عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، ليواصل كتابة التاريخ مع الفريق "العالمي"، حيث حصد لقب هداف العالم في عام 2023، بتسجيله 54 هدفا مع النادي السعودي والمنتخب البرتغالي.ويتطلع النجم البرتغالي المخضرم لتعاقد ناديه مع العديد من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم والذين يأتي على رأسهم البرازيلي كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد.ووفقا لما ذكره موقع 90 min العالمي، فإن مانشستر يونايتد يتطلع للتخلص من كاسيميرو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهو ما فتح الباب أمام النصر لإنهاء الصفقة.وأكد المصدر أن "وكيل أعمال كاسيميرو بدأ بالفعل التواصل مع الأندية الراغبة في ضم النجم البرازيلي ومن ضمنها النصر".وبحسب المعلومات الواردة للموقع العالمي، فإن رونالدو يقود المفاوضات بنفسه مع كاسيميرو بهدف ضمه إلى النصر خلال الفترة المقبلة.ويحظى النجم البرازيلي بعلاقة صداقة قوية مع رونالدو، حيث لعبا سويا رفقة ريال مدريد خلال الفترة من 2015 حتى 2018، بالإضافة إلى موسم واحد مع مان يونايتد.وفي حال انضمام نجم ريال مدريد الإسباني سابقا لصفوف "العالمي"، فإنه سيحل بدلا من الإيفواري سيكو فوفانا الذي يعيش أيامه الأخيرة مع النصر. (روسيا اليوم)