كلوب في تصريح غريب: لا أتمنى لصلاح الكثير من الحظ!

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أعلن مدرب فريق ليفربول الإنكليزي الألماني يورغن كلوب مازحاً، انه لا يتمنّى حظاً سعيداً للمهاجم المصري محمد صلاح في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في ظل غياب الهدّاف عن الفريق خلال فترةٍ حاسمة.ويغيب صلاح ليقود "الفراعنة" في البطولة الإفريقية المقررة في ساحل العاج في الفترة بين 13 كانون الثاني و11 شباط، في حين يشارك زميله واتارو إندو مع اليابان في كأس آسيا التي تنطلق بدورها في 12 الشهر الجاري حتّى 10 شباط، ومن المتوقّع أن يصل المنتخبان إلى أدوارٍ متقدّمة.وقد يعني ذلك أن صلاح وإندو قد لا يعودا حتّى الأسبوع الثاني من شباط، لكن كلوب قال إنه أرسلهما إلى البطولتين دون أن يتمنّى لهما الكثير من النجاح.وقال الألماني قبل مواجهة أرسنال في الدور الثالث من كأس إنكلترا الأحد "قلت إذا تمنّيت لكما حظاً سعيداً فسيكون ذلك كذباً".وأضاف "من وجهة نظر شخصية، سأكون سعيداً إذا خرجا من دور المجموعات، لكن ذلك غالباً غير ممكن. يُمكنهما الفوز (باللقبين)".وأردف الفائز بلقب الدوري الإنكليزي مع الـ"ريدز" في 2020 "لذا كان الأمر بالتوفيق وعودا بصحةٍ جيّدة علينا أن نتعامل مع الأمر (غيابهما) وسنتعامل معه. أنا متفائل بأننا سنجد طريقة".ولا يملك كلوب بديلاً مناسباً للجناح الأيمن صلاح الذي سجّل 18 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم.سوبوسلاي بديلاومن الممكن أن يكون لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي خياراً محتملاً، لكن سبق أن استبعد عن مباراتين على الأقل بسبب إصابةٍ تعرّض لها في الفوز على نيوكاسل يونايتد (4-2) في الأوّل من الشهر الجاري.لكن كلوب الذي يتصدّر فريقه الترتيب حالياً، واثقٌ من قدرة ليفربول على سدّ الفجوة التي يتركها صلاح. (سكاي نيوز)