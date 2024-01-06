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رياضة

هو الأكثر تتويجا بكأس العالم.. رحيل أسطورة البرازيل ماريو زاغالو عن عمر 92 سنة

Lebanon 24
06-01-2024 | 00:35
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عن عمر 92 سنة، توفي ماريو زاغالو، المتوج بكأس العالم لكرة القدم 4 مرات مع البرازيل كلاعب ومدرب،  وفقا لما نشر على حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، اليوم السبت.

وكان زاغالو، كلاعب أحد الركائز الأساسية لمنتخب سيليساو، بطل العالم مرتين عامي 1958 و1962، إلى جانب نجوم مثل بيليه وغارينشا.
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وكان الجناح الأيسر السابق معروفًا بمميزاته الدفاعية التي كانت غير عادية بالنسبة لمركزه في ذلك الوقت.

وبعد الاعتزال، دخل عالم التدريب، وأشرف على تدريب منتخب البرازيل بطل العالم عام 1970 والذي يعتبر أحد أفضل المنتخبات الوطنية على الإطلاق، مع بيليه، ريفيلينو، جيرزينيو، توستاو وجيرسون.

وفي كأس العالم 1998، كان زاغالو على رأس الإدارة الفنية لسيليساو الذي تأهل إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام فرنسا المضيفة.

ولم يفز بكأس العالم كلاعب ومدرب سوى لاعبين آخرين، هما الألماني فرانتس بيكنباور (1974 و1990)، والفرنسي ديدييه ديشان (1998 و2018).

وشغل زاغالو في مونديال 1994 منصب مساعد المدرب كارلوس ألبرتو باريرا، خلال رابع الألقاب العالمية الخمسة للبرازيل.

وغادر أسطورة كرة القدم البرازيلية، مستشفى بارا دور في ريو دي جينيرو، شهر تشرين الثاني الماضي، بعدما رقد فيه لأكثر من أسبوعين بسبب التهاب في المسالك البولية.

وسبق أن أمضى في 2022، ما يقرب من أسبوعين في العناية شبه المركزة في نفس المستشفى، بسبب عدوى في الجهاز التنفسي. (الحرة)


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