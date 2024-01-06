تطوّر جديد.. الاتحاد السعودي قد يحرم "ريال مدريد" من ضم مبابي!

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عند الحديث عن انتقال الفرنسي كيليان مبابي من "باريس سان جيرمان"، تتجه الأنظار فوراً نحو "ريال مدريد" الذي يحاول ضمّه منذ سنوات، حيث كان مبابي قريباً من الانتقال إلى "الملكي" الأبيض في الموسمين الماضيين، إلا أنّه توصل الى اتفاق مع النادي الباريسي من أجل تمديد عقده لموسم آخر.لكن في ضربة تعدّ موجعة لـ "ريال مدريد"، أصبح نادي "ليفربول" الإنكليزي، هو المرّشح الأكثر صدقية وخطورة، لإتمام صفقة انتقال مبابي صاحب الـ 25 عاماً.وقد فجّرت صحيفة "آس" الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن "ليفربول ومبابي"، حيث أفادت بأن إدارة نادي الفريق الإنكليزي، تضع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق الباريسي، في خططها المستقبلية لدعم الفريق الأحمر.وبحسب الصحيفة، فإن "ليفربول" قد يجد نفسه وحيداً في سباق التعاقد مع مبابي إذا لم يقم اللاعب بالرد على "ريال مدريد" خلال 15 يوماً، حول قراره النهائي سواء بالانتقال إلى صفوف "المرينغي" أو لا.ويراقب "الريدز" حالياً وضع كيليان مبابي الذي ينتهي عقده في عام 2024، وقد يتعاقد معه كبديل لمحمد صلاح، حال رحيل النجم المصري في الصيف المقبل، وهذا ما أكده موقع "أنفيلد ووتش" المقرّب من "الريدز" أيضاً، حيث قال إن "ليفربول" يعتبر من المهتمين بالحصول على خدمات مبابي في حالة استقراره على عدم التجديد لـ "سان جريمان"، والرحيل عن الفريق بعد نهاية هذا الموسم.ولكن إدارة الفريق الإنكليزي لن تتحرّك تجاه مبابي، إلا إذا قرّر "الفرعون المصري" الذي يستعدّ حالياً لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده في ساحل العاج، الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط أنباء حول رغبة قوية من اتحاد جدة السعودي لمحاولة التعاقد معه مرّة أخرى بعد الفشل الصيف الماضي.وينتهي عقد صلاح الحالي مع "ليفربول" في عام 2025، وهناك أنباء حول ترحيبه بالتوقيع على عقد جديد، ووقتها سيُنهي النادي الإنكليزي اهتمامه بمبابي بسبب التكلفة العالية لتواجد الثنائي بفريق واحد.ويصل راتب نجم المنتخب المصري الحالي إلى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، ومن المتوقع أن يصل أجر مبابي إلى أكثر من مليون جنيه استرليني أسبوعياً لأي فريق يلعب له، لذلك من المستحيل أن يتحمل "ليفربول" الراتبين معاً، وهو ما يترك الساحة تماماً أمام "ريال مدريد" للظفر بخدمات الدولي الفرنسي بعد سنوات من "الصراع" مع "باريس"، إلا إذا تعاقد الاتحاد مع صلاح، حينها سيتحرّك فريق المدرّب يورغن كلوب فوراً نحو مبابي.