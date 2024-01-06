بعد خسارة بيلباو.. راموس يثور على مشجع لإشبيلية

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تعقدت وضعية نادي إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أن تكبد الخميس هزيمة جديدة على أرضه وأمام جماهيره، جاءت في مواجهة فريق أثلتيك بلباو بنتيجة 0-2، على ملعب "رامون سانشيز" بمدينة إشبيلية، حيث وجد سيرجيو راموس، مدافع الفريق، نفسه في موقف غير متوقع.وتعرّض راموس لموقف محرج حين كان يدلي بحوار مباشر لشبكة قنوات "دازن" الإسبانية، بعد نهاية اللقاء، حيث تعرّض لهجوم بالشتم من أحد مشجعي فريقه، لكنه لم يتمالك أعصابه ورد عليه: "احترمني واحترم المشجعين من حولك، احترم النادي والشعار، ولا تقم بالسبّ. اصمت الآن، نحن هنا نعمل لإنقاذ الفريق".أما بخصوص المباراة، فقد قال راموس، اللاعب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني: "عندما لا تفوز ولا تحقق أهدافك، فإن الوقت يصبح متأخراً كثيراً، لقد كانت الفرصة مواتية لبداية العام بشكل مختلف، والحصول على أول 3 نقاط، لكن الأمور لا يجب أن تكون بهذا الشكل، يجب علينا أن نبدأ من جديد حتى لو بدا هذا الخطاب متكرراً للجماهير، يجب أن نكافح ونتحد معاً، رغم أنه يجب الاعتراف بأننا لم نكن جيدين". (العربي الجديد)