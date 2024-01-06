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رياضة

محمد صلاح يقدم قميص المنتخب إلى السيسي

Lebanon 24
06-01-2024 | 09:00
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تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، المنتخب الوطني، قبل انطلاقه نحو كوت ديفوار للمشاركة ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وقابل الرئيس المصري طاقم المنتخب المصري، في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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واطمئن السيسي على المنتخب الذي يواصل تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وطالب المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية.
 
وخلال اللقاء، توجه قائد المنتخب المصري، محمد صلاح، بالشكر والدعم الذي يقدمه السيسي ووزارة الرياضة للمنتخب خلال الأعوام الأخيرة، كما وقدم نجم فريق ليفربول الإنكليزي، قميص منتخب "الفراعنة" للرئيس المصري.

ووعد صلاح خلال حديثه مع السيسي، ببذل أقصى الجهد من أجل تحقيق البطولة الإفريقية.
 
 
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