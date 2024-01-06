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رياضة

منتخب السعودية يتلقى ضربة موجعة قبل كأس آسيا

Lebanon 24
06-01-2024 | 11:00
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أكدت تقارير صحفية سعودية صعوبة لحاق أيمن يحيى جناح النصر بمباريات السعودية في كأس أمم آسيا 2023، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراته الودية أمام لبنان (1-0) يوم الخميس الماضي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم السبت أن أيمن يحيى يعاني من تمزق في أربطة الكاحل، ويحتاج لفترة علاج، لن يسعفه الوقت لإتمامها قبل كأس آسيا لكرة القدم، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في قطر.
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وكان الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، اختار أيمن يحيى في القائمة النهائية للبطولة، المؤلفة من 26 لاعبا، والتي تخوض معسكرا في الدوحة استعدادا لبطولة القارة الصفراء.

وفي حال تأكُّد استبعاد أيمن يحى، سيضطر مانشيني لضم لاعب آخرَ بدلا منه قبل رفع القائمة إلى الجهات المنظمة. (روسيا اليوم) 
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