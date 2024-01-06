الكاف يرفع مكافآت المشاركين في كأس الامم الأفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، زيادة المكافآت المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بنسبة 40 بالمئة، وذلك قبل أيام من انطلاق المسابقة في كوت ديفوار.

وقال "كاف" عبر موقعه الإلكتروني، إن المكتب التنفيذي قرر زيادة جوائز بطولة أمم إفريقيا بدءاً من نسخة كوت ديفوار، حيث يحصل الفائز باللقب على 7 ملايين دولار.

وأضاف: "سيحصل الوصيف على 4 ملايين دولار، فيما يحصل كل منتخب تأهل لنصف نهائي البطولة على 2.5 مليون دولار، ومليون و300 ألف دولار لكل منتخب تأهل إلى دور الثمانية".

وقال باتريس موتسيبي، رئيس "كاف": "لقد حقق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقدما كبيرا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية، وجميع مسابقاتها الكبرى الأخرى".

وأضاف: "لقد قمنا بزيادة الجائزة المالية للفائز بكأس الأمم الإفريقية إلى 7 ملايين دولار أميركي، وهي زيادة بنسبة 40 بالمئة عن الجائزة المالية السابقة للبطولة".

واستطرد: "أنا واثق من أن جزءا من أموال الجائزة، سيساهم في تطوير كرة القدم، وسيفيد أيضا جميع أصحاب المصلحة في اللعبة، فضلا عن مساعدة الاتحادات الأعضاء لدينا في إدارتها".

يذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ34 سوف تقام خلال الفترة من 13 كانون الثاني الجاري حتى 11 شباط المقبل.