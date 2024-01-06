Advertisement

رياضة

الكاف يرفع مكافآت المشاركين في كأس الامم الأفريقية

Lebanon 24
06-01-2024 | 15:50
A-
A+
Doc-P-1149496-638401777842653554.jpg
Doc-P-1149496-638401777842653554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، زيادة المكافآت المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بنسبة 40 بالمئة، وذلك قبل أيام من انطلاق المسابقة في كوت ديفوار.

 

وقال "كاف" عبر موقعه الإلكتروني، إن المكتب التنفيذي قرر زيادة جوائز بطولة أمم إفريقيا بدءاً من نسخة كوت ديفوار، حيث يحصل الفائز باللقب على 7 ملايين دولار.

 

وأضاف: "سيحصل الوصيف على 4 ملايين دولار، فيما يحصل كل منتخب تأهل لنصف نهائي البطولة على 2.5 مليون دولار، ومليون و300 ألف دولار لكل منتخب تأهل إلى دور الثمانية".

 

وقال باتريس موتسيبي، رئيس "كاف": "لقد حقق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقدما كبيرا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية، وجميع مسابقاتها الكبرى الأخرى".

 

وأضاف: "لقد قمنا بزيادة الجائزة المالية للفائز بكأس الأمم الإفريقية إلى 7 ملايين دولار أميركي، وهي زيادة بنسبة 40 بالمئة عن الجائزة المالية السابقة للبطولة".

 

واستطرد: "أنا واثق من أن جزءا من أموال الجائزة، سيساهم في تطوير كرة القدم، وسيفيد أيضا جميع أصحاب المصلحة في اللعبة، فضلا عن مساعدة الاتحادات الأعضاء لدينا في إدارتها".

 

يذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ34 سوف تقام خلال الفترة من 13 كانون الثاني الجاري حتى 11 شباط المقبل.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2024-01-06
13:00 | 2024-01-06
11:00 | 2024-01-06
09:00 | 2024-01-06
07:07 | 2024-01-06
04:30 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24