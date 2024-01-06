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رياضة

منتخب العراق يخسر امام كوريا الجنوبية

Lebanon 24
06-01-2024 | 23:00
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خسر منتخب العراق امام نظيره الكوري بنتيجة بنتيجة 1-0 ، في اخر مباراة تجريبية لمنتخب العراق قبل الدخول في منافسات بطولة آسيا المقررة انطلاقها في قطر يوم 12 من الشهر الحالي.

 

وجرت المباراة على ملعب جامعة نيويورك في السعديات بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

 

انتهى الشوط الاول بتقدم كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل للمنتخب العراقي، جاء هدف كوريا عن طريق لي جاي سونك في الدقيقة 40.

 

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها وسط سيطرة تامة للمنتخب الكوري الذي سيّر المباراة بشوطيها حسب ما أراد.

 

وسيغادر المنتخب العراقي الإمارات إلى الدوحة في 11 من الشهر الحالي للمشاركة في كأس آسيا 2024.

 

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