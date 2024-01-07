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رياضة
مدرّب "باريس سان جرمان" يحذّر لاعبيه من فريق هواة
Lebanon 24
07-01-2024
|
00:30
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حذر الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، لاعبيه من اعتبار مواجهة فريق ريفيل ببطولة كأس فرنسا لكرة القدم مضمونة لصالح فريقه، حيث ظهرت لقطات للاعبي فريق ريفيل وهم يحتفلون بعدما أوقعتهم القرعة في مواجهة باريس ضمن منافسات دور الـ64.
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وقال إنريكي إن فريق ريفيل ليس فريقا محترفا، ولاعبوه يتنافسون في دوري للهواة، لكنهم يتصدرون بطولتهم.
وأضاف: "لقد شاهدنا مبارتين لفريق ريفيل، على الملعب الذي لن نخوض عليه المباراة وهذا سيغير الأمور نوعا ما، لكن ذلك لا يعني أنهم لن يشكلوا تهديدا بالنسبة لنا، وإذا لم نستعد للمباراة بالشكل الكافي، ستكون أمسية سيئة".
وتابع إنريكي: "نحتاج لأن نبدأ البطولة باحترام الخصم ولعب أفضل مباراة لدينا، بتلك الطريقة نتعامل مع الأمور، وهو ما نقلته للاعبين في الأيام الماضية، نحن نتعامل مع تلك المباراة وكأنها لقاء هام في الدوري".(العربية)
المصدر: العربية
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