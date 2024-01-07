تشلسي يسلك الطريق بنجاح.. إليكم نتائج أبرز مباريات مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي

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استطاع نادي تشلسي العبور إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت بفوز كبير على بريستون 4-صفر.وسجل كل من الألباني أرماندو برويا (58) والبرازيلي تياغو سليفا (66) ورحيم ستيرلينغ (69) والأرجنتيني إنزو فرنانديز (85) أهداف البلوز.وفي باقي المواجهات، انتصر أستون فيلا على ميدلزبره 1-صفر وكوفنتري سيتي على أكسفورد يونايتد 6-2 وليستر سيتي على ميلوول 3-2 وإبسويتش تاون على ويمبلدون 3-1 ونيوكاسل يونايتد على سندرلاند 3-صفر وبلاكبيرن روفرز على كامبردج يونايتد 5-2 وساوثهامتون على وال سال 4-صفر وواتفورد على تشيسترفيلد 2-1 وبرايتون على ستوك سيتي 4-2 وشيفيلد يونايتد على جيلينغهام 4-صفر ومايدستون على ستيفيناج 1-صفر وبورنموث على كوينز بارك رينجرز 3-2 وبليموث أرغايل على ساتون يونايتد 3-1 وسوانزي سيتي على موركامب 2-صفر وشيفيلد وينزداي على كارديف سيتي 4-صفر.( بي ان سبورتس)