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يواجه فريق أرسنال اليوم نظيره ليفربول، فى إطار مباريات الدور الثالث دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وسط غياب النجمين المصريين محمد صلاح لاعب الريدز، ومحمد الننى لاعب المدفعجية، بسبب تواجدهما فى معسكر منتخب مصر استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، حيث سيقود الحكم جون بروكس مهمة إدارة موقعة أرسنال ضد ليفربول تحكيميًا.وفى حال انتهاء المباراة بالتعادل، يلجأ الفريقان لإعادة المباراة على ملعب آنفيلد رود، معقل ليفربول، فى موعد يتم تحديده لاحقًا.وتأتي موقعة ارسنال ضد ليفربول فى ظل الصراع الشرس بين الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يعتلي الريدز صدارته برصيد 45 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الجانرز الوصيف.ومن المنتظر أن يدخل ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمى: ديفيد راياالدفاع: جاكوب كيور - ويليام ساليبا- جابرييل ماجاليس - بن وايتالوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافرتزالهجوم: جابرييل مارتينيلي- إيدي نيكيتاه - بوكايو ساكابينما من المقرر أن يبدأ يورجن كلوب مدرب ليفربول المواجهة بالتشكيل الاتى:حراسة المرمى: أليسون بيكرالدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، جو جوميزالوسط: أليكسيس ماك أليستير، واتارو إندو، كورتس جونزالهجوم: ديوجو جوتا، كودي جاكبو، داروين نونيز(اليوم السابع)