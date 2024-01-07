قطعوا 12 ألف كيلومتر.. وتلقوا دزينة من الأهداف

Advertisement

تلقى فريق غولدن ليون، من جزر المارتينيك في البحر الكاريبي، هزيمة مذلة 12-صفر أمام ليل في بطولة كأس فرنسا لكرة القدم، أمس السبت، في منتصف الطريق ضمن رحلة ذهاب وإياب تمتد لنحو 12,874 كيلومترا لخوض اللقاء.ويعد فريق غولدن ليون، بطل المارتينيك، واحدا من بين عدة فرق تتبع لأراضي ما وراء البحار وتخضع للسيادة الفرنسية تخوض منافسات بطولة كأس فرنسا.وأوقعته قرعة دور 64 من كأس فرنسا في مواجهة ليل، الذي يلعب في بطولة الدرجة الأولى في الدوري الفرنسي ويحتل المركز الخامس حاليا.(سكاي نيوز عربية)