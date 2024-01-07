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رياضة

نبيل بدر يفوز برئاسة الأنصار

Lebanon 24
07-01-2024 | 08:12
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 انتخبت الجمعية العمومية لنادي الأنصار بالتزكية لجنة إدارية جديدة برئاسة رئيس النادي النائب نبيل بدر.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته قبل ظهر اليوم في فندق الكومودور– الحمرا، بجلستين الأولى عادية خصصت لدراسة البيانين المالي والإداري وإقرارهما ترأسها الرئيس النائب نبيل بدر، وافتتحها بعد تأكده من اكتمال النصاب القانوني، في حضور أمين السر نبيل سنو وأمين الصندوق أيمن الشامي.
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وتم عقد الجلسة الثانية الاستثنائية والتي خصصت لانتخاب هيئة إدارية جديدة ترأسها، أكبر الأعضاء سنا في الجمعية العمومية من مستوفي الشروط بسام الحوري، في حين تولت فرح منصور أمانة السر.

وأشار الحوري إلى تلقي أمانة السر 11 ترشيحا بحسب الأصول لملء المقاعد الـ11 التي ينص عليها النظام الداخلي في نادي الأنصار. وبما أن عدد المرشحين يعادل عدد المقاعد الشاغرة في الهيئة الإدارية الجديدة، فقد تم الإعلان عن فوز المرشحين بالتزكية وهم: النائب نبيل بدر، كمال طبارة، هاني قنطري، أيمن الشامي، قاسم الجراح، وسيم الداعوق، عباس حسن، إبراهيم مكداش، نبيل سنو، شفيق طاهر ومحمد غيث صلح.

وعقدت الهيئة الإدارية المنتخبة جلسة لتوزيع المناصب والتي جاءت على الشكل الآتي: النائب نبيل بدر رئيسا للنادي لولاية تمتد لأربع سنوات، كمال طبارة نائبا للرئيس، نبيل سنو أمينا للسر، أيمن الشامي أمينا للصندوق، قاسم الجراح محاسبا، ابراهيم مكداش وعباس حسن وشفيق طاهر ووسيم الداعوق وهيثم قنطري ومحمد غيث صلح أعضاء مستشارين.

بعدها، طلب الحوري رفع رسم اشتراك الأعضاء في الجمعية العمومية من 500 ألف ليرة إلى 20 مليون ليرة. وأقر الاقتراح برفع الأيدي.
 
ولمناسبة انتخابه رئيسا لنادي الأنصار الرياضي لولاية جديدة، كتب النائب بدر عبر حسابه على منصة  "اكس"  "إنه لمصدر فخر واعتزازٍ كبيرين أن أنال اليوم مجدداً ثقة الجمعية العمومية والهيئة الإدارية لنادي الأنصار الرياضي لتولّي رئاسته لولاية جديدة. أن أحمل هذه الأمانة فهو دافعٌ لي أكثر من أي وقت مضى لأؤكد مواصلتي دون كلل لمسيرة هذا النادي العريق".

واضاف: "وأنني أبارك لأعضاء الهيئة الادارية الفائزين وأمد لهم يدي لنحقق معاً آمال وتطلعات جمهور ومحبي نادي الأنصار، هؤلاء الصادقين، المخلصين والمحبين الذين ساندوه في كافة ظروفه ولم يخذلوه يوماً، فنحن وإياهم مع لاعبي وإداريي النادي مثل الروح في الجسد لا يفرقهما إلا من جمعهما".
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