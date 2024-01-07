باريس ينفي "رشوة" فوز ميسي بالكرة الذهبية

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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوم الأحد، أن نادي باريس سان جيرمان نفى مزاعم محاولته الضغط على منظم الكرة الذهبية لمنح ليونيل ميسي الجائزة المرموقة في 2021.وأضاف التقرير: اتهم النادي الفرنسي بمحاولة التأثير على العاملين في مجلة "فرانس فوتبول"، بحيث تذهب لصالح نجمهم الجديد ليونيل ميسي، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان بعد فترة طويلة من النجاح في برشلونة، حيث كان في ذلك العام في منافسة قوية على الجائزة مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن باريس سان جيرمان كان يضغط من أجل حصول ميسي على الجائزة، وذلك عبر تقديم هدايا ومزايا أخرى إلى باسكال فيري، الذي كان رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" حينها والمسؤول عن تنظيم جائزة الكرة الذهبية.وأوضحت "ديلي ميل" أن باسكال فيري يشغل حاليا منصب مدير الإعلام في باريس سان جيرمان.