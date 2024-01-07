ميلان يعزز مركزه الثالث وتورينو يعمق جراح نابولي

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عزز ميلان مركزه الثالث في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه إمبولي وصيف القاع 3-0 الأحد، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة.وحسم ميلان النتيجة لصالحه في الشوط الأول عبر هدفي الإنكليزي روبن لوفتوس-تشيك (11) والمهاجم المخضرم الفرنسي أوليفيه جيرو (31 من ركلة جزاء)، وأضاف الثالث في وقت متأخر من الشوط الثاني بفضل البديل الايفواري تشاكا تراوري (88).وهو الفوز الثاني توالياً لميلان في الدوري والثالث في مختلف المسابقات بعدما كان سحق كالياري 4-1 في ثمن نهائي مسابقة الكأس، والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة مقابل تعادل أمام ساليرنيتانا 2-2 في المرحلة 17.ورفع ميلان رصيده في المركز الثالث إلى 39 نقطة متقدماً بفارق 6 نقاط عن فيورنتينا الرابع الذي كان خسر أمام ساسوولو 0-1 السبت، كما قلّص الفارق إلى 9 نقاط مع جاره اللدود إنتر المتصدر الفائز بشق الأنفس على فيرونا 2-1، في حين يلعب جوفنتوس الثاني (43 نقطة) أمام ساليرنيتانا في وقت لاحق.وافتتح "روسونيري" التسجيل بعد 11 دقيقة من صافرة البداية بفضل مجهود فردي للبرتغالي رافايل لياو على الجهة اليسرى ليمرر عرضية داخل المنطقة تابعها مباشرة في المرمى لاعب الوسط الإنكليزي لوفتوس-تشيك.واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ميلان بعدما عاد إلى حكم الفيديو المساعد "في أي آر" لتأكيد لمسة يد على المغربي يوسف مالح، انبرى لها جيرو وسددها بقدمه اليسرى في الشباك (32)، تحت ناظري المهاجم السابق لميلان ومستشاره الرياضي الحالي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.ورفع جيرو الذي غاب عن التهديف في الدوري منذ 11 تشرين الثاني (أمام ليتشي 2-2) عدد أهدافه إلى تسعة هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين متساويا مع دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، ولكن بفارق كبير عن المتصدر مهاجم إنتر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (16 هدفاً).واختتم تراوريه (19 عاماً) التسجيل بعد دخوله من على مقاعد البدلاء في أول أهدافه في "سيري أ" بعد هجمة مرتدة من الأميركي كريستيان بوليسيتش (88).ولم يذق إمبولي وصيف القاع مع 13 نقطة طعم الفوز في مباراته السابعة توالياً في الدوري (أربع هزائم مقابل ثلاثة تعادلات)، كما لم يحصد النقاط الثلاث منذ 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وفوزه على #نابولي حامل اللقب 1-0 في المرحلة 12.وعمق #تورينو جراح نابولي بفوزه عليه بثلاثية نظيفة في غياب هداف الأخير النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي التحق بمنتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في ساحل العاج نهاية الأسبوع المقبل.وافتتح انتونيو سانابريا التسجيل لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.وازداد الأمر سوءاً بالنسبة إلى نابولي بعد طرد لاعبه باسكوالي مازوتشي بعد أربع دقائق من مشاركته مطلع الشوط الثاني في أول مباراة رسمية له مع الفريق بعد قدومه من سالرنيتانا قبل أيام فقط.واستغل تورينو النقص العددي في صفوف ضيفه ليضيف هدفين عبر الكرواتي نيكولا فلاسيتش (52) واليساندرو بونجورنو (66).والخسارة هي الرابعة لنابولي في آخر ست مباريات علماً بأنه استعان بخدمات المدرب والتر ماتزاري منتصف تشرين الثاني الماضي خلفا للفرنسي رودي غارسيا لتحسين وضعية الفريق.وتابع ماتزاري المباراة من المدرجات بعد طرده خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد مونزا.