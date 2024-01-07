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رياضة
اختيار مدرّب جديد للمنتخب البرازيلي
Lebanon 24
07-01-2024
|
17:52
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أعلن نادي ساو باولو يوم الأحد رحيل المدرب دوريفال جونيور لقيادة منتخب البرازيل لكرة القدم.
وقال دوريفال جونيور: "كنت أرغب في تحقيق حلم شخصي وهو ما لم يكن ليتحقق لولا ثقة المسؤولين من خلال العمل الذي قمت به في ساوباولو".
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وأضاف: "أتوجه أيضاً بالشكر للمشجعين على مشاعر الحب والمساندة".
وكان الاتحاد البرازيلي أعلن أن المدرب المؤقت فرناندو دينيز لن يستمر في تدريب المنتخب الوطني.
وعُيّن دينيز مدرباً للبرازيل بصفة مؤقتة بناء على عقد لمدة عام واحد وقاد البرازيل في ست مباريات في تصفيات كأس العالم 2026 تعرض الفريق خلالها لثلاث هزائم وتعادل مرة واحدة وحقق انتصارين.
وتولّى دينيز مهمة تدريب البرازيل بجانب عمله مع فلومينينسي الذي فاز معه بكأس ليبرتادوريس العام الماضي.
وتحتل البرازيل المركز السادس في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.
وتطلّع الاتحاد البرازيلي لشغل كارلو أنشيلوتي للمنص بهذا العام، لكن المدرب الإيطالي فضل تجديد عقده مع ريال مدريد.
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