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رياضة

تأجيل مباراة في كأس إسبانيا بسبب إنقطاع الكهرباء

Lebanon 24
07-01-2024 | 20:00
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لم تكتمل مباراة فياريال في كأس إسبانيا أمام يونيونيستاس دي سالامانكا الأحد في بداية الوقت الإضافي بسبب انقطاع التيار الكهربائي ليخيم الظلام الكامل على الملعب.
وكان فريق الدرجة الثالثة نجح في إدراك التعادل 1-1في نهاية الوقت الاصلي من المباراة أمام نحو 6 آلاف متفرج ليفرض التمديد.
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وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان إن المباراة تأجلت "بسبب مشكلة حدثت تتعلق بإضاءة ملعب رينا صوفيا".
وفي المقابل، احتاج إشبيلية إلى هدف متأخر من خوانلو سانشيس ليتغلب على ريسنيغ فيرول من الدرجة الثانية 2-1 ويتأهّل إلى دور الـ16، إلى جانب أتلتيك بلباو وأوساسونا ومايوركا وسيلتا فيغو، الذي تغلب أيضا على منافسين من الدرجات الدنيا الأحد.
ويحلّ برشلونة ضيفاً على بارباسترو لاحقاً، بينما تأهل حامل اللقب ريال مدريد السبت، إلى جانب أتلتيكو مدريد.
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