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رياضة

بفوز كبير.. "السيتي" إلى الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنكليزي

Lebanon 24
07-01-2024 | 23:19
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استطاع مانشيستر سيتي أن يحقق فوزًا كاسحًا على نادي هدرسفيلد تاون بخمسة أهداف دون رد في إطار الدور الثالث من مسابقة كأس الإتحاد الإنكليزي.
وافتتح فيل فودين التسجيل في الدقيقة 33 ثم أضاف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 37 وفي الدقيقة 58 تمكن أوسكار بوب من تسجيل الهدف الثالث قبل أن يعود فيل فودين مجدداً ويحرز الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 65.
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وفي الدقيقة 74 تمكن جيرمي دوكو من تسجيل الهدف الخامس بعد أن استغل تمريرة حاسمة رائعة من نجم سيتي وصانع ألعابه العائد من الإصابة كيفن دي بروين.

من جهته سقط فريق وست هام في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه بـريستول سيتي بتعادلهما بهدف لمثله.( بي ان سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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