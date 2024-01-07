بفوز صعب.. برشلونة يعبر إلى دور الـ16 من كأس إسبانيا

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تأهل نادي برشلونة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على مضيفه بارباسترو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، الأحد، على الملعب البلدي لبارباسترو.جاءت أهداف برشلونة بتوقيع فيرمين لوبيز ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 18 و51 و88.وسجل أدريا دي ميسا ومارك برات هدفي بارباسترو في الدقيقتين 60 و90+3.(بي إن سبورتس)