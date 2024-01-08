مباراة مهمة للشياطين الحمر اليوم.. الخوف من مفاجآت الكأس

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يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على ويجان أتلتيك مساء اليوم، الإثنين، في إطار مواجهات الدور الثالث من دور الـ 64 من منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي للموسم الحالي 2023 على ملعب دي دبليو مباراة.ويخشى مانشستر يونايتد مفاجآت الكأس، ويسعى لمحاولة الفوز وخطف بطاقة العبور إلى الدور القادم من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، بعد خسارة اليونايتد أمام نوتينجهام فورست في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.فيما يتسلح فريق ويجان بالملعب والجمهور ويسعى إلي تحقيق المفاجأة والفوز واقتناص بطاقة العبور إلى الدور القادم دور 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي.(اليوم السابع)