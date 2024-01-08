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رياضة

أسود الأطلس أول الواصلين.. انطلاق التحضيرات للنسخة 34 من نهائيات كأس أمم إفريقيا

Lebanon 24
08-01-2024 | 00:59
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وصل المنتخب المغربي لكرة القدم، مساء الأحد، إلى مدينة سان بيدرو الإيفوارية، استعدادا للمشاركة في النسخة 34 من نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وكانت بعثة "أسود الأطلس" قد غادرت صباح الأحد العاصمة الرباط في اتجاه مدينة أبيدجان في رحلة جوية مباشرة، ثم بعدها توجهت إلى سان بيدرو في رحلة جوية داخلية.
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في حين أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم إن تداريب أبناء وليد الركراكي ستنطلق اليوم الإثنين.

وكان منتخب غينيا بيساو ثاني الواصلين، حيث حطت رحلته في مطار فيليكس أوفوي بوانيي الدولي في أبيدجان في حدود الرابعة عصرا من يوم الأحد.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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