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رياضة

خبر صادم من نادال

Lebanon 24
08-01-2024 | 01:15
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قرر النجم الإسباني رافاييل نادال عدم المشاركة في منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بسبب عدم جاهزيته.

وقال نادال عبر حسابه في "إنستغرام" إنه تعرّض في بريزبين لإصابة خفيفة على مستوى العضلات جعلته يشعر بالقلق، مشيرا إلى أن ذلك يحول دون مشاركته بجاهزية عالية في المباريات.
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وأضاف نادال الذي خرج من ربع نهائي بطولة بريزبين أنه سيسافر إلى إسبانيا لرؤية طبيبه والخضوع للعلاج والراحة.(عربي21)
المصدر: عربي21
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