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رياضة

أزامواه: العنصرية مازالت موجودة في ملاعب كرة القدم

Lebanon 24
08-01-2024 | 02:03
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أعرب جيرالد أزامواه اللاعب السابق لمنتخب ألمانيا وسيليا ساسيتش اللاعبة السابقة لمنتخب سيات ألمانيا عن أملهما في أن تساهم بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا هذا العام، في مواجهة العنصرية.

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وقال أزامواه لدار نشر "ار ان دي" إنه يأمل أن يكون تأثير يورو 2024 أكبر من مونديال 2006 في ألمانيا، فيما يتعلق بمكافحة العنصرية. وأشار إلى أن بطولة كأس العالم قادت إلى صورة إيجابية لألمانيا "لكني لم أنس أيضاً أنني تعرضت لإهانات عنصرية كلاعب دولي في بلادي بعدها بشهر".
 
وأضاف أزامواه مدير نادي شالكه حاليا "شعرت بأنني تُركت لوحدي وسألت نفسي، هل نمثل أنفسنا بشكل جيد فقط لأربعة أسابيع؟ لهذا أتمنى أن تكون الأمور أكثر استدامة الآن"، مضيفاً أنه لايزال يعاني من العنصرية بشكل يومي.(DW)
المصدر: DW
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