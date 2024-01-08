أزامواه: العنصرية مازالت موجودة في ملاعب كرة القدم

Advertisement

أعرب جيرالد أزامواه اللاعب السابق لمنتخب ألمانيا وسيليا ساسيتش اللاعبة السابقة لمنتخب سيات ألمانيا عن أملهما في أن تساهم بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا هذا العام، في مواجهة العنصرية.وقال أزامواه لدار نشر "ار ان دي" إنه يأمل أن يكون تأثير يورو 2024 أكبر من مونديال 2006 في ألمانيا، فيما يتعلق بمكافحة العنصرية. وأشار إلى أن بطولة كأس العالم قادت إلى صورة إيجابية لألمانيا "لكني لم أنس أيضاً أنني تعرضت لإهانات عنصرية كلاعب دولي في بلادي بعدها بشهر".