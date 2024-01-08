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رياضة

مبابي ينال إعجاب جماهير ريال مدريد.. إشارة منه أشعلت حماسهم

Lebanon 24
08-01-2024 | 04:39
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حصل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مؤخرا على إشادة قوية من مشجعي ريال مدريد، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بعدما عبّر بإشارة تشير إلى عدم موافقته على الذهاب إلى برشلونة.
 
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وفي التفاصيل، أذاعت "تيليفوت" تقريرا يتحدث فيه مبابي مع فتاتين صغيرتين من مشجعات باريس سان جيرمان، حيث اعترفت إحداهن أنها تحلم بأن يلعب مبابي لنادٍ آخر، وهنا سألها النجم الفرنسي "أي نادٍ؟"، وأجابته "برشلونة".

في هذا الوقت، قام مبابي بإشارة تعبر عن عدم الموافقة على ما سمعه وأن هذا الأمر مستبعد، ثم قال "لا يوجد مشكلة.. برشلونة نادٍ جيد أيضًا".(موقع كورة)
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