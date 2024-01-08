عين ريال مدريد على هالاند ومبابي معًا!

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد يفكر في التعاقد مع الثنائي كيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتى الإنكليزى.وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هالاند يعلم أن كارلو أنشيلوتي ومسؤولي ريال مدريد ينتظرونه للقدوم إلى البرنابيو، موضحة أن النادي الملكي ينظر إلى النجم النرويجي على أنه أفضل مهاجم فى العقد المقبل، لأنه يضمن ما بين 40 و50 هدفًا فى الموسم الواحد.وأضافت الصحيفة، أن الشرط الجزائي في عقد هالاند لا يقل عن 200 مليون يورو، موضحة أن وكيلة أعماله حضرت هذا الموسم مباراة لريال مدريد في البرنابيو بدعوة من فلورنتينو بيريز الذي يتمتع بعلاقة قوية معها.من جانبه، تحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مؤخرا حول مستقبله، وإمكانية رحيله عن الفريق الباريسي أو الانتقال إلي ريال مدريد الإسباني.ودخل كيليان مبابي الفترة الحرة في عقده وأصبح يحق له التوقيع لأي ناد آخر دون العودة إلى ناديه باريس سان جيرمان.وقال مبابي في تصريحات لوسائل الإعلام :"عام 2022 لم أعرف قراري، ولم أحدد اختياري بعد ولم أقرر، لا أحد يتحدث عن وضعي داخل النادي حاليا".وأكمل مبابي :"لدي اتفاق مع رئيس باريس سان جيرمان بأن كل الأطراف محمية، المهم حاليا هو الفريق وليس مستقبلي". (اليوم السابع)