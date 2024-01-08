22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعثة لبنان للسباحة الى قطر للمشاركة بالبطولة العربية للفئات العمرية
Lebanon 24
08-01-2024
|
05:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
سافرت الى العاصمة القطرية الدوحة، بعثة منتخب لبنان للسباحة للمشاركة في البطولة العربية للسباحة للفئات العمرية التي ستقام من اليوم ولغاية 14 كانون الثاني.
وتألفت البعثة من أمين عام الاتحاد فريد ابي رعد رئيسا، والمدربين جورج يزبك وفرنسوا غطاس والسباحين والسباحات: جواد يونس، رايان ارقدان، كريم صندد، احمد خليفة، بيار شليطا، لوقا سليمان، فريد زيدان، ادواردو اوزونيان، اندرو غانم، انطوني ابي عبود، محمد بهلوان، احمد صفيا، مجد حجازي، كارل غنام، ريان الشاب، سكاي عون، انجيلا دومانيان، مايا الزين، كارن إبراهيم، تيا عبيد، صوفيا شنتيري، لوري عواد، تالين مراد، لانا حجازي، لين الحاج ، ماريان التكلي، رين الحاج، وفاء صبلوح ، يندي أبو عبسي.
Advertisement
وكان في وداع البعثة عضو الاتحاد رولا الخطيب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد طول انتظار.. العاصفة "ايفان" ستضرب لبنان وللمرة الأولى هذا العام ثلوج على هذا الارتفاع
Lebanon 24
بعد طول انتظار.. العاصفة "ايفان" ستضرب لبنان وللمرة الأولى هذا العام ثلوج على هذا الارتفاع
01:08 | 2024-01-08
08/01/2024 01:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الهجوم السيبراني على مطار بيروت.. هذا ما كشفه مصدر أمني
Lebanon 24
جديد الهجوم السيبراني على مطار بيروت.. هذا ما كشفه مصدر أمني
15:49 | 2024-01-07
07/01/2024 03:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يحتفل بخطوبة ابنته المحامية "رين".. تعرفوا إليها وإلى عريسها (صور)
Lebanon 24
وئام وهاب يحتفل بخطوبة ابنته المحامية "رين".. تعرفوا إليها وإلى عريسها (صور)
02:00 | 2024-01-08
08/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة مروّعة في هذه القرية.. قطة تلتهم رضيعة والتحقيقات تكشف عن مفاجأة غير متوّقعة!
Lebanon 24
مأساة مروّعة في هذه القرية.. قطة تلتهم رضيعة والتحقيقات تكشف عن مفاجأة غير متوّقعة!
08:44 | 2024-01-07
07/01/2024 08:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نظام عرض معلومات الطيران في مطار بيروت يتعرّض للقرصنة! (فيديو وصور)
Lebanon 24
نظام عرض معلومات الطيران في مطار بيروت يتعرّض للقرصنة! (فيديو وصور)
10:16 | 2024-01-07
07/01/2024 10:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2024-01-08
أشهرها حكم بكأس الاتحاد الإنكليزي.. ما قصة البطاقة الحمراء الدائرية التي أثارت جدلاً واسعاً؟
05:00 | 2024-01-08
عين ريال مدريد على هالاند ومبابي معًا!
04:39 | 2024-01-08
مبابي ينال إعجاب جماهير ريال مدريد.. إشارة منه أشعلت حماسهم
02:15 | 2024-01-08
اتحاد كرة السلة: تدابير حاسمة متوقعة والا التوقيف
02:03 | 2024-01-08
أزامواه: العنصرية مازالت موجودة في ملاعب كرة القدم
01:15 | 2024-01-08
خبر صادم من نادال
فيديو
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
08/01/2024 15:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
08/01/2024 15:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
08/01/2024 15:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24