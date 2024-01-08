Advertisement

رياضة

بعثة لبنان للسباحة الى قطر للمشاركة بالبطولة العربية للفئات العمرية

Lebanon 24
08-01-2024 | 05:51
A-
A+
Doc-P-1149984-638403154448158677.jpeg
Doc-P-1149984-638403154448158677.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 سافرت الى العاصمة القطرية الدوحة، بعثة منتخب لبنان للسباحة للمشاركة في البطولة العربية للسباحة للفئات العمرية التي ستقام من اليوم ولغاية 14 كانون الثاني.

وتألفت البعثة من أمين عام الاتحاد فريد ابي رعد رئيسا، والمدربين جورج يزبك وفرنسوا غطاس والسباحين والسباحات: جواد يونس، رايان ارقدان، كريم صندد، احمد خليفة، بيار شليطا، لوقا سليمان، فريد زيدان، ادواردو اوزونيان، اندرو غانم، انطوني ابي عبود، محمد بهلوان، احمد صفيا، مجد حجازي، كارل غنام، ريان الشاب، سكاي عون، انجيلا دومانيان، مايا الزين، كارن إبراهيم، تيا عبيد، صوفيا شنتيري، لوري عواد، تالين مراد، لانا حجازي، لين الحاج ، ماريان التكلي، رين الحاج، وفاء صبلوح ، يندي أبو عبسي.
Advertisement

وكان في وداع البعثة عضو الاتحاد رولا الخطيب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2024-01-08
05:00 | 2024-01-08
04:39 | 2024-01-08
02:15 | 2024-01-08
02:03 | 2024-01-08
01:15 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24