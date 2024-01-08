بعثة لبنان للسباحة الى قطر للمشاركة بالبطولة العربية للفئات العمرية

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سافرت الى العاصمة القطرية الدوحة، بعثة منتخب لبنان للسباحة للمشاركة في البطولة العربية للسباحة للفئات العمرية التي ستقام من اليوم ولغاية 14 كانون الثاني.وتألفت البعثة من أمين عام الاتحاد فريد ابي رعد رئيسا، والمدربين جورج يزبك وفرنسوا غطاس والسباحين والسباحات: جواد يونس، رايان ارقدان، كريم صندد، احمد خليفة، بيار شليطا، لوقا سليمان، فريد زيدان، ادواردو اوزونيان، اندرو غانم، انطوني ابي عبود، محمد بهلوان، احمد صفيا، مجد حجازي، كارل غنام، ريان الشاب، سكاي عون، انجيلا دومانيان، مايا الزين، كارن إبراهيم، تيا عبيد، صوفيا شنتيري، لوري عواد، تالين مراد، لانا حجازي، لين الحاج ، ماريان التكلي، رين الحاج، وفاء صبلوح ، يندي أبو عبسي.وكان في وداع البعثة عضو الاتحاد رولا الخطيب.