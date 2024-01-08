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رياضة

مدرب جديد لمنتخب البرازيل.. من هو؟

Lebanon 24
08-01-2024 | 11:00
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أعلن نادي ساو باولو أن مدربه الحالي دوريفال جونيور سيرحل عن الفريق لتدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أقال المدرب المؤقت فرناندو دينيز من منصبه قبل يومين، وذلك بعد أن استلم منصبه في تموز الماضي خلفا للمدرب المؤقت الآخر رامون مينيزيس.
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ونجح دوريفال (61 عاما) في قيادة فلامينغو إلى لقبين كبيرين عام 2022 هما كأس البرازيل وكأس ليبرتادوريس (موازية لدوري أبطال أوروبا) قبل الانتقال إلى تدريب ساو باولو الذي قاده إلى إحراز كأس البرازيل أيضا عام 2023.

وكان من المفترض أن يستلم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهمة الإشراف على المنتخب البرازيلي الصيف المقبل، لكن هذا الملف أُقفِل بعدما قرر المدرب الإيطالي تمديد عقده مع فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني حتى 2026.

وبقي المنتخب البرازيلي من دون مدرب دائم منذ رحيل تيتي بعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر نهاية 2022، تاركا المهمة مؤقتا لمينيزيس ومن بعده لمدرب فلوميننسي، دينيز.

وفشل دينيز في تحسين النتائج المخيبة لـ"سيليساو"، إذ مني بثلاث هزائم متتالية في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، بينها خسارة على أرضه أمام الغريم الأرجنتيني بطل العالم. (روسيا اليوم)
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