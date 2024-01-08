وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية.. أبرز لاعبي بايرن ميونخ



وكان بكنباور بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990،

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وانسحب بكنباور، قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب "دي مانشافت" بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.



وولد بكنباور في 11 أيلول 1945 في ميونيخ "ألمانيا"، وتوفي في 7 كانون الثاني 2024 عن 78 عاماً، كما شغل مركز الليبيرو عندما كان لاعباً. توفي أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانتس بكنباور، الأحد عن 78 عاماً، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة الإثنين لوكالة سيد أحد فروع فرانس برس.وكان بكنباور بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990،وانسحب بكنباور، قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب "دي مانشافت" بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.وولد بكنباور في 11 أيلول 1945 في ميونيخ "ألمانيا"، وتوفي في 7 كانون الثاني 2024 عن 78 عاماً، كما شغل مركز الليبيرو عندما كان لاعباً.

ودافع عن ألوان بايرن ميونيخ (1964-1977)، نيويورك كوزموس الأميركي (1977-1980 و1983)، هامبورغ (1980-1982).، إضافة إلى مساهمته كلاعب بفوز ألمانيا الغربية بكأس العام 1974، بعد الحلول في مركز الوصافة عام 1966.

وساهم كلاعب بفوز بلاده بكأس أمم أوروبا عام 1972، كما قاد فريقه بايرن ميونيخ إلى الفوز بكأس الاندية الأوروبية البطلة أعوام 1974 و1975 و1976، وحاز على جائزة الكرة الذهبية الأوروبية مرتان في 1972 و1976.

اللاعب الأسطوري، خاض 103 مباريات دولية بين 1965 و1977، بينها 50 قائداً، سجل خلالها 14 هدفاً.



المصدر: سكاي نيوز