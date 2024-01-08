بيلينغهام يخطف الأنظار بلفتة إنسانية مع أحد أطفال جامعي الكرات

خطف النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الأضواء بلفتة إنسانية رائعة مع أحد الأطفال من حاملي الكرات خلال مباراته أمام مضيفه "أراندينا".

ولم يشارك جود بيلينغهام في هذه المباراة، وكان جالسا على دكة البدلاء متغطيا ببطانية، وعندما لاحظ أن طفلاً من جامعي الكرات يشعر بالبرد الشديد، ذهب إليه ومنحه بطانيته، لينال هذا الفعل استحسان وتصفيق الجماهير في المدرجات.

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كما التقط النجم الإنجليزي صورة مع الطفل بعد صافرة نهاية المباراة، التي انتهت بفوز ريال مدريد على مضيفه "أراندينا" فريق دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، (3-1) مساء أمس السبت، ليتأهل الفريق الملكي إلى دور الستة عشر من مسابقة كأس ملك إسبانيا.



