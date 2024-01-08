نيجيريا سيفتقد لخدمات بونيفاس خلال كأس أمم أفريقيا

Advertisement

سيفتقد منتخب نيجيريا خلال بطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنيرجيز خدمات فيكتور بونيفاس، مهاجم باير ليفركوزن الألماني، بسبب الإصابة. وذلك بعدما غاب عن المباراة الودية الأخيرة لمنتخب بلاده أمام غينيا، يوم الإثنين.وكتب بونيفاس في حسابه الرسمي على إنستغرام: "حظ موفق يا رفاق، أتمنى لكم التوفيق في كأس أمم إفريقيا".وتلعب نيجيريا في المجموعة الأولى رفقة كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.( بي إن سبورتس)