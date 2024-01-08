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رياضة

تعليق جديد من باريس سان جرمان حول إنتقال مبابي للريال

Lebanon 24
08-01-2024 | 23:34
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مع دخول اللاعب الفرنسي كيليان مبابي الفترة الحرة التي تسمح له بالتعاقد مع أي فريق، وبعد الكلام عن اتفاق جمعه مع ريال مدريد، أوضحت إذاعة "مونتي كارلو" أن باريس سان جيرمان لا يعلم شيئا بشأن وجود اتفاق بين لاعبه كيليان مبابي مع ريال مدريد.
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وقالت الإذاعة الفرنسية في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن موقع "فوت ميركاتو" قد أفاد مساء الأحد، أن "مبابي اتفق مع نادي العاصمة الإسبانية في الأيام الماضية من أجل الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، إلا أن باريس سان جيرمان ليس على علم بوجود مثل هذا الاتفاق".

كما أشارت "مونتي كارلو" في تقرير لاحق إلى أنّه "وفقا لمرافقي المهاجم مبابي فلا يوجد أي اتفاق حول مستقبله، خاصة وأنه لم تبدأ أي مناقشات حول هذا الموضوع بعد".(العربية)
المصدر: العربية
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