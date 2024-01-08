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رياضة

بعد الفوز على لبنان.. السعودية ستواجه فلسطين تحضيرًا لكأس آسيا

Lebanon 24
08-01-2024 | 23:51
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يخوض المنتخب السعودي مواجهة ودية أمام نظيره الفلسطيني، في الخامسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن تحضيرات الأخضر السعودي للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023 والمقرر إقامتها في قطر.
وتعد مواجهة فلسطين هي الودية الثانية التي يخوضها منتخب السعودية في المعسكر التحضيري لبطولة كأس آسيا 2023، بعدما تغلب على نظيره اللبناني بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الوكرة.
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وينافس المنتخب السعودي في أمم آسيا 2023، ضمن منتخبات المجموعة السادسة والأخيرة بجانب كل من تايلاند، قيرغيزستان وسلطنة عمان.  
 
وشهدت قائمة المنتخب السعودي النهائية، إستبعاد 4 لاعبين وهم محمد اليامي حارس المرمى، وكل من علي هزازي و خالد الغنام و محمد مران.(اليوم السابع)

المصدر: اليوم السابع
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