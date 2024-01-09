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رياضة
مرضٌ لازمه وجعله يبكي.. هنري يكشف عن محطة صعبة مرّ بها
Lebanon 24
09-01-2024
|
00:47
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وأقر أنه كان "يبكي كل يوم تقريبا من دون سبب"، وأن الدموع "انهمرت من تلقاء نفسها. لماذا؟ لا أعرف، لكن ربما كانت هناك لفترة طويلة جدا".
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أفصح أسطورة الكرة الفرنسية تيري هنري عن اكتئاب عانى منه خلال مسيرته الكروية، وهو شعور يربطه بطفولته، عانى منه مجددا عندما كان يدرب في كندا خلال جائحة كورونا، حيث أوضح أنّه قد كذّب لفترة طويلة جدا لأن المجتمع لم يكن مستعدا لسماع ما يجب أن يقوله.
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وأكد مهاجم منتخب فرنسا السابق، أن هذه المشكلة رافقته طوال السنوات التي تألق خلالها داخل المستطيل الأخضر، من دون أن يشعر بذلك، لافتًا إلى أنّه تكيّف مع هذه الحالة من دون أن يتعالج.
وقال هنري: "في الحياة، عليك أن تضع قدما (إلى الأمام) ثم أخرى، وتسير. هذا ما قيل لي منذ كنت صغيرا. لم أتوقف عن السير أبداً، باستثناء فترة فيروس كورونا، عندما "لم أعد قادرا على ذلك. حينها تبدأ في إدراك هذا الواقع".
وأقر أنه كان "يبكي كل يوم تقريبا من دون سبب"، وأن الدموع "انهمرت من تلقاء نفسها".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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