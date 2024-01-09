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رياضة

دور الـ16 من كأس الملك.. الريال أمام مهمة صعبة وبرشلونة بمواجهة سهلة

Lebanon 24
09-01-2024 | 00:58
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أسفرت قرعة دور الـ 16 من كأس الملك موسم 2023-2024، عن مواجهة سهلة لبرشلونة وصعبة لريال مدريد.
وكشفت القرعة عن ديربي قوي بين الجارين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، فيما ستكون مواجهة برشلونة أكثر سهولة مع فريق أونيونيستا سلامنكا، والذي أقصى فياريال بركلات الترجيح، علما أنه يلعب في دوري الدرجة الثالثة.
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وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
 
أونيونيستا سلامنكا – برشلونة

تينيرينفي – ريال مايوركا

خيتافي – إشبيلية

أوساسونا – ريال سوسيداد

فالنسيا – سيلتا فيجو

أتلتيك بيلباو – ديبورتيفو ألافيس

أتلتيكو مدريد – ريال مدريد

جيرونا – رايو فاليكانو
 
ومن المنتظر أن تقام مباريات دور الـ 16، أحد أيام 16 أو 17 او 18 الشهر الحالي، وستليها مباريات ربع النهائي يوم 24 من الشهر ذاته.(موقع كورة)
 
 
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