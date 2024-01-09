نكسة تطال فياريال.. فريق من الدرجة الثالثة يُطيح به!

خرج نادي فياريال من الدور الثالث لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بخسارته بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 على يد يونيونستاس المنافس بالدرجة الثالثة، مساء الاثنين، حيث استُكملت بعدما كانت توقفت أمس الأحد في بداية الوقت الإضافي بسبب انقطاع التيار الكهربائي ليخيم الظلام الكامل على الملعب، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 1-1.

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