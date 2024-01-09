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رياضة
نكسة تطال فياريال.. فريق من الدرجة الثالثة يُطيح به!
Lebanon 24
09-01-2024
|
01:27
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خرج نادي فياريال من الدور الثالث لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بخسارته بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 على يد يونيونستاس المنافس بالدرجة الثالثة، مساء الاثنين، حيث استُكملت بعدما كانت توقفت أمس الأحد في بداية الوقت الإضافي بسبب انقطاع التيار الكهربائي ليخيم الظلام الكامل على الملعب، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 1-1.
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وتقدم فياريال الذي يحتل المركز الثالث عشر في الدوري الإسباني عبر الشاب المغربي إلياس أخوماش في الدقيقة 82، قبل أن يدرك دي سلمنقة التعادل من ركلة جزاء سددها بنجاح البديل ألفريد بالاناس (87) أمام نحو 6 آلاف متفرج ليفرض التمديد.
واستمر التعادل 1-1 في الشوطين الإضافيين ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسم فيها الحظ لنادي دي سلمنقة المغمور.(عربي21)
المصدر: عربي21
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