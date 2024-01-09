إليكم أعظم 6 لاعبين على مرّ العصور.. حسب الذكاء الإصطناعي

طرحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية -الاثنين- من باب الفضول سؤالا على تطبيق الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" بخصوص أفضل لاعبي كرة القدم على مر العصور، حيث اختار الذكاء الاصطناعي 6 لاعبين منهم 4 أساطير كروية رحلت عن الدنيا لكنها تركت إرثا خالدا بفضل أدائهم الفردي الذي قاد فرقهم ودولهم إلى التتويج ببطولات أوروبية وعالمية، بينما لا يزال اثنان منهم على قيد الحياة ينثرون سحرهم في أميركا والسعودية.

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وفي القائمة التي اختارها تصدر الأسطورة البرازيلية "بيليه" الذي يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، وفاز 3 مرات بكأس العالم مع البرازيل وهو معروف بقدرته التهديفية، حيث سجل أكثر من ألف هدف في مسيرته. تبعه الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، الذي اشتهر بأدائه في كأس العالم 1986 و"هدف القرن" الشهير.

وضمت القائمة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ يعتبر "البولغا" أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العقد الماضي ولديه قدرات استثنائية على المراوغة والتسجيل، وخلال الفترة التي قضاها في برشلونة، فاز بالعديد من الألقاب وسجل أرقاما قياسية إلى جانب تتويجه بالكرة الذهبية (8 مرات وهو رقم قياسي).

واختار الذكاء الإصطناعي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أيضًا، المهاجم البرتغالي معروف بقوته البدنية وسرعته وقدرته على تسجيل الأهداف، إذ يمتلك مسيرة ناجحة في العديد من الأندية (مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر السعودي) وفاز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات.

كذلك ضمت القائمة كلا من الهولندي يوهان كرويف، والذي كان لاعب كرة القدم ومدرب، بالإضافة إلى الأرجنتيني الإسباني ألفريدو دي ستيفانو الذي يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في خمسينيات وستينيات القرن العشرين.(الجزيرة)