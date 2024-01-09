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رياضة

هل يفك صلاح أخيرا عقدته ويتوج باللقب الضائع؟

Lebanon 24
09-01-2024 | 09:00
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يأمل نجم منتخب ليفربول الانكليزي محمد صلاح في قيادة المصريين للظفر بالنجمة الثامنة في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق السبت المقبل في كوت ديفوار.
 
وفاز صلاح بكل شيء تقريبا مع ليفربول، لكن السيناريو كان مختلفا تماما مع المنتخب المصري.
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والأسوأ من ذلك أن أفضل لاعب إفريقي في العامين 2017 و2018 خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية مرتين (2017 و2022)، والمواجهة الفاصلة إلى كأس العالم 2022.

وقال صلاح الذي خاض نهائيات كأس العالم الوحيدة التي شارك فيها مصابا في عام 2018 "أريد الفوز في هذه المسابقة (كأس إفريقيا في كوت ديفوار). كنا قريبين مرتين لكن هذه النسخة (في كزت ديفوار) أريد مساعدة مصر على رفع اللقب".

وتابع "أنا سعيد للعب في هذه الدورة الإفريقية الرائعة وأنا تواق مع زملائي لتحقيق النجاح".

وأضاف اللاعب المميز "نعرف أن شوارع القاهرة، الاسكندرية وباقي المدن والقرى ستكون خالية عندما نلعب في كوت ديفوار". 
 
صلاح الذي سيغيب عن مشوار ليفربول طوال فترة إقامة كأس إفريقيا في الدوري الإنكليزي، حيث يتصدر فريقه ترتيب المسابقة وسط صراع شديد، سيأمل أن تكون "الثالثة ثابتة" قاريا وإحراز لقبه القاري الأول. أمر سيُنظر إليه بعين كبيرة كإنجاز تاريخي لصلاح. (روسيا اليوم) 
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