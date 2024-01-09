يونايتد يبلغ الدور الرابع بفوزه على ويغان

فاز مانشستر يونايتد على مضيفه ويغان أثلتيك من الدرجة الثالثة بهدفين دون رد، وبذلك يكون قد بلغ الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم.

واستهل يونايتد، وصيف النسخة الأخيرة من المسابقة، عام 2024 بفوز لم يحمل الكثير من البريق لجماهيره، بعدما كان ختم رجال المدرب الهولندي إريك تن هاغ العام الماضي على وقع خمس هزائم وتعادل وفوز يتيم في ديسمبر الماضي.

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وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدما بهدف مدافعه البرتغالي ديوغو دالوت من تسديدة بينية (22)، وانتظر يونايتد حتى الشوط الثاني لمضاعفة النتيجة من ركلة جزاء حصل عليها وترجمها بنجاح البرتغالي الآخر برونو فرنانديش (74).





