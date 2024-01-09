نادي برشلونة يحذّر جماهيره من عدة أمور قبل السفر إلى السعودية

أصدر نادي برشلونة الإسباني سلسلة تعليمات لجماهيره قبل السفر إلى السعودية لحضور مباريات بطولة كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم.

وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، أوصت التعليمات بإظهار "الاحترام والحكمة في السلوك العام، وتجنب السلوك غير اللائق، وأي فعل ذي طبيعة جنسية، يمكن أن يترتب عليه تبعات قانونية على الأجانب".

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كما وجه النادي تعليمات لمجتمع الميم، موضحاً أن "العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس وإظهار الدعم لمجتمع الميم، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما يكون سبباً أيضاً في عقوبات".

وحذر النادي الكتالوني الجماهير من المشروبات الكحولية والمخدرات والأطعمة المصنوعة من لحم الخنزير، المحظورة في السعودية، وشجع الجمهور على "احترام العادات وتجنب التجمعات العامة، وخصوصاً الفعاليات الدينية".



المصدر: AFP





