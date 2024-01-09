Advertisement

رياضة

نادي برشلونة يحذّر جماهيره من عدة أمور قبل السفر إلى السعودية

Lebanon 24
09-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1150562-638404399542232612.jpg
Doc-P-1150562-638404399542232612.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر نادي برشلونة الإسباني سلسلة تعليمات لجماهيره قبل السفر إلى السعودية لحضور مباريات بطولة كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم.
وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، أوصت التعليمات بإظهار "الاحترام والحكمة في السلوك العام، وتجنب السلوك غير اللائق، وأي فعل ذي طبيعة جنسية، يمكن أن يترتب عليه تبعات قانونية على الأجانب".
Advertisement
كما وجه النادي تعليمات لمجتمع الميم، موضحاً أن "العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس وإظهار الدعم لمجتمع الميم، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما يكون سبباً أيضاً في عقوبات".
وحذر النادي الكتالوني الجماهير من المشروبات الكحولية والمخدرات والأطعمة المصنوعة من لحم الخنزير، المحظورة في السعودية، وشجع الجمهور على "احترام العادات وتجنب التجمعات العامة، وخصوصاً الفعاليات الدينية".

المصدر: AFP
 

المصدر: روسيا اليوم

رياضة

متفرقات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:31 | 2024-01-09
23:26 | 2024-01-09
15:56 | 2024-01-09
11:00 | 2024-01-09
09:00 | 2024-01-09
06:59 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24