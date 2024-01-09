رغم الخسارة.. مالوني يشيد بلاعبيه

أشاد شون مالوني مدرب فريق ويجان بلاعبيه رغم الخروج من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالخسارة أمام مانشستر يونايتد 2-0.

وقال مالوني عبر وكالة الأنباء البريطانية أنّه "كان بإمكاننا تغيير إيقاع المباراة ولكن أتيحت لمانشستر يونايتد أيضًا بعض الفرص".

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وأضاف مالوني الذي كان صاحب هدف الفوز في المباراة الوحيدة التي تغلب فيها ويجان على مانشستر يونايتد وكان ذلك عام 2012: "لقد قدم بعض لاعبينا أداءً جيدًا على المستوى الفردي، ولكن الهزيمة تبقى دائمًا أمرًا غير جيد ويجب أن نستفيد منها كثيرًا".(جريدة الراية)