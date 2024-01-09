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رياضة

الخليفي يعلّق على انتقال مبابي: باريس سان جرمان هو أفضل ناد له

Lebanon 24
09-01-2024 | 23:31
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أكد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، على قراره مرة أخرى بأنه يريد بقاء نجم منتخب فرنسا كليان مبابي داخل صفوف فريقه لأطول فترة ممكنة.
 
وقال الخليفي في حديثٍ لإذاعة «أر أم سي» الفرنسية: "لا أخفي أنني أريد بقاء كيليان. أفضل لاعب في العالم هو كيليان، وأفضل نادٍ له، هو باريس".
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وأضاف: "لديه أفضل مقرّ تدريب في العالم، أفضل مدرب في العالم".
 
وتابع "كل عام يلعب في دوري أبطال أوروبا، ونحن نصل على أقل تقدير إلى ثمن النهائي، أو ربع النهائي، أو حتّى نصف النهائي أو النهائي، نحن هنا مع الأندية الكبيرة".(الشرق الأوسط)

المصدر: الشرق الأوسط
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