الخليفي يعلّق على انتقال مبابي: باريس سان جرمان هو أفضل ناد له

أكد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، على قراره مرة أخرى بأنه يريد بقاء نجم منتخب فرنسا كليان مبابي داخل صفوف فريقه لأطول فترة ممكنة.



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وأضاف: "لديه أفضل مقرّ تدريب في العالم، أفضل مدرب في العالم". وقال الخليفي في حديثٍ لإذاعة «أر أم سي» الفرنسية: "لا أخفي أنني أريد بقاء كيليان. أفضل لاعب في العالم هو كيليان، وأفضل نادٍ له، هو باريس".وأضاف: "لديه أفضل مقرّ تدريب في العالم، أفضل مدرب في العالم".

وتابع "كل عام يلعب في دوري أبطال أوروبا، ونحن نصل على أقل تقدير إلى ثمن النهائي، أو ربع النهائي، أو حتّى نصف النهائي أو النهائي، نحن هنا مع الأندية الكبيرة".(الشرق الأوسط)