بعد إعلان اعتزاله.. هذا ما قرّره "بيكيه"

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أعلن النجم الإسباني السابق جيرارد بيكيه عن دخوله عالم التدريب في كرة القدم بعد إعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في نوفمبر 2022 عقب مسيرة 14 عاما في صفوف الفريق الكتالوني، وذلك بعدما أطلق مشروعه الخاص بإقامة دوري كرة قدم للهواة "كينغز ليغ" في إسبانيا تمكّن من جلب بعض نجوم كرة القدم للمشاركة فيه بعد أشهر من اعتزاله.وعبر حسابه الشخصي على منصة "X" أكد بيكيه عن عودته لكرة القدم ولكن هذه المرة من على مقاعد البدلاء وليس في الملعب، إذ أشار إلى أنّه " وبعد التفكير مليا قررت العودة إلى كرة القدم، أنا أفتقدها كثيرا، هذه المرة لن أعود كلاعب، بل كمدرب، سأشارك المزيد من التفاصيل في نهاية الأسبوع".(روسيا اليوم)