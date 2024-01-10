Advertisement

رياضة

فولهام يحلّ ضيفًا ثقيلاً على ليفربول

Lebanon 24
10-01-2024 | 01:24
A-
A+
Doc-P-1150660-638404722133894603.png
Doc-P-1150660-638404722133894603.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع ضيفه فولهام، في المواجهة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية
في تمام العاشرة مساء اليوم، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس كاراباو بالموسم الجاري 2023-2024.
Advertisement

ويغيب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، عن المشاركة مع الريدز خلال الفترة الحالية بسبب تواجده في معسكر منتخب مصر استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، خلال الفترة من 13 كانون الثاني الجاري حتى 11 شباط المقبل.(اليوم السابع)
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:30 | 2024-01-10
04:13 | 2024-01-10
02:52 | 2024-01-10
02:45 | 2024-01-10
01:30 | 2024-01-10
01:01 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24