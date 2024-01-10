فولهام يحلّ ضيفًا ثقيلاً على ليفربول

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في تمام العاشرة مساء اليوم، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس كاراباو بالموسم الجاري 2023-2024.ويغيب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، عن المشاركة مع الريدز خلال الفترة الحالية بسبب تواجده في معسكر منتخب مصر استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، خلال الفترة من 13 كانون الثاني الجاري حتى 11 شباط المقبل.(اليوم السابع)