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رياضة

بالأرقام.. إليكم المنتخبات الأكثر مشاركة بكأس آسيا

Lebanon 24
10-01-2024 | 01:30
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يتصدر منتخب كوريا الجنوبية، قائمة الأكثر مشاركة فى تاريخ بطولة كأس آسيا وذلك قبل إنطلاق النسخة رقم 18 من البطولة المقرر إقامتها فى قطر، بمشاركة 24 منتخبا.

وسجل منتخب كوريا الجنوبية ظهوره فى 14 نسخة من بطولة كأس الأمم الآسيوية، ليأتى فى صدارة الترتيب بالتساوى مع المنتخب الإيرانى، يليهما المنتخب الصيني الذي شارك بـ 12 نسخة.
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وجاء ترتيب أكثر المنتخبات مشاركة فى كأس آسيا عبر التاريخ، كالتالى:
منتخب إيران – 14 مرة

منتخب كوريا الجنوبية – 14 مرة

منتخب الصين – 12 مرة

منتخب السعودية – 10 مرات

منتخب الإمارات – 10 مرات

منتخب الكويت – 10 مرات

منتخب قطر - 10 مرات

منتخب اليابان – 9 مرات

منتخب العراق – 9 مرات(اليوم السابع)
المصدر: اليوم السابع
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