بالأرقام.. إليكم المنتخبات الأكثر مشاركة بكأس آسيا

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يتصدر منتخب كوريا الجنوبية، قائمة الأكثر مشاركة فى تاريخ بطولة كأس آسيا وذلك قبل إنطلاق النسخة رقم 18 من البطولة المقرر إقامتها فى قطر، بمشاركة 24 منتخبا.وسجل منتخب كوريا الجنوبية ظهوره فى 14 نسخة من بطولة كأس الأمم الآسيوية، ليأتى فى صدارة الترتيب بالتساوى مع المنتخب الإيرانى، يليهما المنتخب الصيني الذي شارك بـ 12 نسخة.وجاء ترتيب أكثر المنتخبات مشاركة فى كأس آسيا عبر التاريخ، كالتالى: