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رياضة

تألق "مينيسوتا تمبر ولفز" يهديه فوزًا ثمينًا

Lebanon 24
10-01-2024 | 02:45
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استطاع فريق مينيسوتا تمبر ولفز من تحقيق الفوز على أورلاندو ماجيك (113-92) في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وتميز في هذه المباراة لاعب تمبر ولفز كارل أنتوني تاونز محققاً 28 نقطة و6 متابعات و5 تمريرات حاسمة وكذلك زميله في الفريق، الفرنسي رودي غوبارت الذي حقق 21 نقطة و12 متابعة.
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في المقابل، برز في صفوف أورلاندو ماجيك الألماني موريتز فاغنر الذي حقق 21 نقطة و8 متابعات. 

وسيطر مينيسوتا تمبر ولفز على الربع الأول (33-16) والثاني (34-21) ثم ترك الأفضلية لماجيك في الثالث (29-23) والرابع (26-23). 

وقاد أنتوني ديفيس (41 نقطة و11 متابعة و6 تمريرات حاسمة) فريق لوس أنجليس ليكرز للفوز على تورونتو رابتورز بفارق نقطة في مباراة مثيرة (132-131).(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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