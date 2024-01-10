في كأس آسيا 2023.. 24 منتخباً يتنافسون من أجل اللقب الغالي

تستعد دولة قطر لاستضافة الحدث الأكبر في الكرة الآسيوية هذا العام، المتمثّل في بطولة كأس آسيا قطر 2023، التي ستنطلق في الـ12 من كانون الثاني الجاري، وتستمر حتى العاشر من شباط المقبل، وستشهد حضور 24 منتخباً تتنافس على اللقب على 9 ملاعب تعدّ من أفضل الملاعب على مستوى قارة آسيا والعالم، من حيث التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة، وذلك بعد مرور حوالي عام على تنظيم كأس العالم 2022.

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وتأهلّت كل من قطر البلد المضيف، أستراليا، إيران، العراق، السعودية، كوريا الجنوبية، اليابان، الصين، أوزبكستان، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، عمان، فيتنام، تايلاند، الهند، البحرين، لبنان، فلسطين، الأردن، وقيرغيزستان إلى البطولة المنتظرة، وسبق وأعلنت هذه المنتخبات قوائم لاعبيها، الذين سيخوضون الاستحقاق القاري الذي تستضيفه الدوحة.

ويتطلع منتخب قطر للاحتفاظ بلقبه الذي حقّقه في النسخة الماضية 2019 التي أُقيمت في الإمارات، متسلّحاً بأرضه وجمهوره. كما يحلم منتخب الإمارات الذي يشارك للمرّة الحادية عشرة على التوالي في كأس آسيا، أنّ يُعانق المجد في سماء الدوحة بالنسخة الجديدة، آملا ألا تُكرّر الصورة السيئة التي ظهر فيها بقطر من قبل.

أما منتخب "الأرز"، الذي يفتتح رحلته في المجموعة الأولى في مواجهة "العنابي" (قطر) على ملعب لوسيل، في مجموعة تضمّ أيضاً الصين وطاجكيستان، فيضع هو الاخر نصب عينيه التأهل إلى الدور الثاني في ثالث مشاركة له في نهائيات البطولة القارية، ومحو النتائج السلبية السيئة التي سجلها المنتخب مؤخراً.

كما سيحاول المنتخب العراقي، الفوز بلقبه القاري الثاني، بعد لقبه الأول والوحيد الذي حقّقه في نسخة 2007، عندما تفوّق في النهائي على السعودية. كذلك يطمح البحرين لكسر حاجز الخروج المبكر من البطولة، بتجاوز الدور الأول، بينما ستدخل السعودية، اليابان، كوريا الجنوبية وأستراليا وعينها على تحقيق اللقب، نظراً لخبرتها وقوّتها التاريخية.

والسعودية التي فازت على بطلة العالم الأرجنتين في المونديال الأخير، مرشحة بقوّة الى جانب أستراليا واليابان للفوز بكأس آسيا، فهي تمتلك مجموعة ممتازة من اللاعبين، وأبرزهم سالم الدوسري ونواف العقيدي وسعود عبد الحميد.